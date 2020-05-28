В Москве утвердили новый механизм поддержки промышленных предприятий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Компании, подтвердившие статус московского инвестора первой категории, смогут получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Утвержден новый механизм поддержки промышленных предприятий, которые активно инвестируют в развитие производства. Компания, подтвердившая статус московского инвестора первой категории, сможет получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5%, второй категории - 8%", - сказал Ефимов, его слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы в четверг.

Он отметил, что если предприятие активно инвестирует в развитие своего производства, то оно может получить скидку на региональный налог в размере до 90 % от суммы вложенных инвестиций.

"Сумма федеральной части налога на прибыль может быть списана полностью. Неиспользованную сумму региональной льготы можно будет переносить на последующие периоды до семи лет, федеральную льготу необходимо использовать в течение одного года", - пояснил вице-мэр.

Как сказал Ефимов, для получения инвестиционного налогового вычета минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для московского инвестора первой категории должна составлять 200 млн рублей, для второй категории - 300 млн рублей.

Основными условиями получения статуса московского инвестора и инвестиционного налогового вычета являются деятельность в Москве и отсутствие процедур ликвидации и банкротства, уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Кроме этого, коэффициент обновления основных фондов предприятия должен составлять не менее восьми процентов за последний год или не менее 35 процентов за последние пять лет. Еще одно условие - средняя ежемесячная зарплата работников должна быть не меньше среднемесячного трудового дохода по городу.