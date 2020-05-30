В "Аэрофлоте" рассказали об отключении силовой установки у самолета при посадке в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У грузового "Боинга", совершавшего рейс из Пекина, после захода на посадку в "Шереметьево" произошло отключение вспомогательной силовой установки, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Боинг 777" совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме. Во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности", - рассказал он.

Демин добавил, что угрозы жизни и здоровью экипажа не было.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу" о выбросе пламени силовой установки у самолета после посадки в "Шереметьево".