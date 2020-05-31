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В Москве в метро задержали мужчину, угрожавшего пассажирам ножом и пистолетом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в хулиганстве на Московском метрополитене, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведёт себя неадекватно, использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, а также угрожает им ножом и пистолетом", - рассказала она.

Волк отметила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. По словам представителя ведомства, у него изъяли нож, а также предмет, похожий на пистолет, которые направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Волк добавила, что в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва Подмосковье Московский метрополитен МВД

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