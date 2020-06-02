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Ректор Сеченовского университета заболел коронавирусом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - У ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко обнаружена пневмония в результате заражения коронавирусом, он в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба вуза.

"По поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем. Сейчас он находится под наблюдением врачей и ему назначено лечение. Состояние стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

В нем отмечается, что коронавирусный стационар Сеченовского университета является одним из крупнейших в стране - он рассчитан на 2 тыс. коек - и технологически оснащенным. Глыбочко в период пандемии не только проводил консилиумы, но и совершал обходы, вел клинические консультации.

Москва Сеченовский университет Петр Глыбочко коронавирус

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