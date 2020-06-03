Территорию усадьбы "Архангельское" решили не передавать под коммерческую застройку

Музей-усадьба "Архангельское" Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Территорию усадьбы "Архангельское" не будут передавать под коммерческую застройку, в том числе, под строительство индивидуального жилья. Об этом сообщила начальник главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

"В 2019 году был разработан и поступил к нам на утверждение новый проект зоны охраны, который был разработан в соответствии с новым законодательством. Он учитывал историческую застройку, он полностью соответствует тому, что мы имеем на территории. Территория зоны охраны у нас сохранилась практически в полном объеме. (...) Никаких новых территорий сейчас свободных от застройки под застройку проектом зоны охраны не предусматривается передавать. Все, что сейчас есть, жестко теперь урегулировано", - сказала Березовская.

Она уточнила, что новый проект был утвержден в конце мая.

В свою очередь, старый проект зоны охраны не давал четких параметров регулирования территории, в настоящий момент новые территории не будут передавать также под индивидуальное жилое строительство.