Терапевты и педиатры в Подмосковье возобновят прием с 15 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Плановый прием жителей Подмосковья врачами-терапевтами и педиатрами возобновится через неделю, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа. Поэтапно будем открывать. С 15-го начнут работать терапевты и педиатры", - сообщил губернатор на своей странице в инстаграме.

Он также отметил, что планируется увеличивать группы в детских садах.

"Нас часто спрашивают, когда откроются спортивные комплексы, рестораны, торговые центры. Они откроются, как только мы увидим новые улучшения. Очень хотим это сделать, но пока рано. Как и прежде, очень много зависит от каждого из нас", - добавил глава региона.