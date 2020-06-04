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Группа "Тинькофф" полностью арендовала бизнес-центр на Грузинском валу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" арендовала бизнес-центр на улице Грузинский Вал в центре Москвы под штаб-квартиру, говорится в сообщении застройщика объекта компании AFI Development.

Отмечается, что "Тинькофф" арендует офисное здание класса А общей площадью более 90 тыс. кв.м. на 12 ле.

Девелопер подчеркивает, что сдача в аренду такого объема офисного пространства стала крупнейшей за всю историю рынка коммерческой недвижимости России.

Новая штаб-квартира объединит в одном месте ключевые подразделения группы за исключением региональных. В штаб-квартире в AFI Square смогут работать одновременно более 6 тыс. человек. Здание будет достроено в первой половине 2022 года. Название для нового офиса выберут на отдельном голосовании сотрудников "Тинькофф".

Сделку сопровождали компании S.A.Ricci, Cushman & Wakefield Russia и Sawatzky Property Management.

Бизнес-центр AFI Square возводится компанией AFI Development на Грузинском валу. По проекту бюро SPEECH под управлением Сергея Чобана, наземная часть комплекса представляет собой обособленные, независимые башни с собственными входными группами. Соединять здания будет общий стилобат с подземной частью, где расположится паркинг.

Тинькофф Москва

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