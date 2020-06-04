Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Ивантеевке из жилого дома, где произошел взрыв бытового газа, эвакуировали порядка 30 человек, их разместят в ближайшей школе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации.

"Произошел взрыв, предположительно, бытового газа. Это пятиэтажное здание, дом постройки 1979 года. (...) Один житель (пострадал - ИФ), были царапины, ссадины, от госпитализации она отказалась", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент порядка 30 жителей дома эвакуированы, их размещают в ближайшей школе, они будут обеспечены горячим питанием.

"Пока не будет проведено обследование и не будет дано заключение, что в доме можно находиться, люди будут находиться в ближайшей школе", - отметили в пресс-службе.

В связи с взрывом газа в Ивантеевке прокуратура Московской области организовала проверку, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Марина Каурова.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал прокурор Ивантеевки Вячеслав Шипиев.