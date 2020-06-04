Движение поездов на красной линии московского метро прервали из-за пассажира в тоннеле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на центральном участке Сокольнической линии приостановлено вечером в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 20:55 на пути станции "Парк культуры" спустился пассажир и скрылся в тоннеле, ведущем в сторону станции "Кропоткинская". Движение поездов пришлось остановить", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для задержания неизвестного отключено напряжение контактного рельса.

Официального комментария столичного метрополитена по поводу этого инцидента пока не поступало.