В метро задержали неизвестного, остановившего движение на Сокольнической линии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции вечером в четверг задержали неизвестного, который, спустившись на рельсы на станции "Парк культуры", скрылся в тоннеле и прервал движение поездов на Сокольнической линии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент случился около 20:55. Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции "Парк культуры" в сторону для станции "Кропоткинская". Для его задержания пришлось отключить напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, сбой на Сокольнической линии из-за пассажира в тоннеле длился около 10 минут.

"В настоящее время напряжение на контактный рельс подано, движение на центральном участке Сокольнической линии входит в график", - добавил источник.