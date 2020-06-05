Минобороны проверило боеготовность защищающих Москву сил ПВО-ПРО

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Проверка боевой готовности дежурных сил, выполняющих задачи по противовоздушной и противоракетной обороне (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района, прошла в Воздушно-космических силах (ВКС), сообщает Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО ВКС обнаружили и выполнили условный обстрел контрольных целей. Имитировались действия самолётов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов на малых, средних и больших высотах.

Всего боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" "выполнили более 30 условных ракетных пусков".

Роль контрольных целей сыграли занятые в дежурстве по ПВО самолёты Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолёты Ми-24П.

Согласно открытым данным, Москву и Центральный промышленный район прикрывает Первая армия ПВО-ПРО. Его командование информировало, что в обозримой перспективе основой национальной системы ПВО-ПРО станет ЗРС С-500 "Прометей".