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Проект пешеходного моста в районе Якиманки вынесут на общественные обсуждения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Проект нового пешеходного моста в районе Якиманка вынесут на общественные обсуждения, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста по итогам заседания ГЗК.

"Проект планировки территории (ППТ) пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, вынесут на общественные обсуждения. Проголосовать и оставить свое мнение о проекте по строительству моста горожане смогут в онлайн-режиме", - сообщила глава комитета Анастасия Пятова.

Проект планировки касается территории 0,53 га. Длина моста составит 56,6 метров, ширина - 4 метра. Пешеходная нагрузка - до 900 человек в час.

Планируется, что мост соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, а также повысит доступность культурной зоны на стрелке Золотого острова.

Москва

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