Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:17Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Новая улица появится на западе Москвы

Новая улица появится на западе Москвы
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новая улица появится в столичном районе Кунцево на западе города, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в понедельник .

"Улица появится в районе Кунцево. Сейчас в квартале, ограниченном улицами Академика Павлова, Оршанской, Ярцевской и Рублевским шоссе, отсутствует местная улично-дорожная сеть. Новая улица соединит улицы Оршанскую и Ярцевскую, обеспечив дополнительный въезд-выезд", - сообщила глава комитета Юлиана Княжевская.

Она добавила, что проект планировки новой улицы вынесен на общественные обсуждения на сайте "Активный гражданин". Проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция участка протяженностью 740 метров.

Для участия в обсуждении необходима регистрация на сайте. Оставить свои отзывы и предложения на сайте "Активный гражданин" можно в соответствующем разделе по 14 июня.

Кунцево Москва Москомархитектура Юлиана Княжевская

Новости

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

В МВД подтвердили наличие двух пострадавших в стрельбе на юго-западе столицы

Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Два человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы

Неизвестный устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Неизвестный устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Уровень активности москвичей в субботу опустился ниже 50%

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');