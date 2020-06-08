Новая улица появится на западе Москвы

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новая улица появится в столичном районе Кунцево на западе города, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в понедельник .

"Улица появится в районе Кунцево. Сейчас в квартале, ограниченном улицами Академика Павлова, Оршанской, Ярцевской и Рублевским шоссе, отсутствует местная улично-дорожная сеть. Новая улица соединит улицы Оршанскую и Ярцевскую, обеспечив дополнительный въезд-выезд", - сообщила глава комитета Юлиана Княжевская.

Она добавила, что проект планировки новой улицы вынесен на общественные обсуждения на сайте "Активный гражданин". Проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция участка протяженностью 740 метров.

Для участия в обсуждении необходима регистрация на сайте. Оставить свои отзывы и предложения на сайте "Активный гражданин" можно в соответствующем разделе по 14 июня.