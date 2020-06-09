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МЧС предупредило жителей столицы о грозе и граде во вторник

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.

"До 21:00 часа 9 июня в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка министерства.

В ведомстве порекомендовали в связи с грядущим ухудшением погоды по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. "Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - предупреждают спасатели.

Кроме того, в столичном главке МЧС советуют москвичам, находясь на улице, укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - отметили в пресс-службе.

МЧС Москва

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