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В Москве открылся сезон фонтанов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, в городе заработали 600 фонтанов, церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс "Годы войны".

"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. Москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, одновременно с фонтанами Парка Победы были включены другие городские фонтаны. Сезон фонтанов в городе продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

Всего в столице работает порядка 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств, из них 349 фонтанов эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 - коммерческие структуры: рестораны, торгово-развлекательные комплексы и др. Кроме того, 90 наиболее значимых фонтанов, имеющих архитектурно-художественную подсветку, находятся в ведении ГБУ "Гормост".

"Помимо традиционных в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом, на Манежной площади. Последние годы все большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений - на Биржевой площади, Крымской набережной и в других местах. Они особенно популярны у детей и молодежи", - уточнили в пресс-службе.

Москва Сергей Собянин

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