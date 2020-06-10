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Крупное ДТП с участием пяти машин произошло на Звенигородском шоссе в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пять автомобилей столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В твиттере управления отмечается, что ЧП произошло на Звенигородском шоссе у дома 28 по направлению движения в сторону центра.

В результате столкновения два автомобиля перевернулись.

По предварительной информации, в ДТП пострадали двое - водитель и пассажир "Такси", отметили в пресс-службе.

В настоящее время движение на данном участке ограничено по двум полосам из четырех.

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