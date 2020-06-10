Крупное ДТП с участием пяти машин произошло на Звенигородском шоссе в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пять автомобилей столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В твиттере управления отмечается, что ЧП произошло на Звенигородском шоссе у дома 28 по направлению движения в сторону центра.

В результате столкновения два автомобиля перевернулись.

Примерно в 14.20 на Звенигородском шоссе у дома 28 по направлению движения в сторону центра произошло #столкновение 5 единиц транспортных средств. В результате столкновения 2 автомобиля перевернулись.

Предварительно в #ДТП пострадали двое - водитель и пассажир "Такси" pic.twitter.com/hbfnSI7Wqc — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) June 10, 2020

По предварительной информации, в ДТП пострадали двое - водитель и пассажир "Такси", отметили в пресс-службе.

В настоящее время движение на данном участке ограничено по двум полосам из четырех.