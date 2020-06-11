Ветер повалил в Москве почти 40 деревьев и повредил более десяти машин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер и сильные дожди, которые обрушились на столицу в среду, повалили почти четыре десятка деревьев, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями повреждено более десяти автомобилей, но люди не пострадали", - отметил собеседник агентства.

По данным столичного метеобюро, в некоторых районах Москвы, в частности Митино, в среду выпало свыше 45 мм осадков при месячной норме для июня в 75 мм.

По оценке синоптиков, порывы ветра в Новой Москве достигали 23 м/сек.