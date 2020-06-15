Хуснуллин заверил, что парковая зеленая зона у МГУ не будет застроена

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Входящая в парк зеленая зона на Воробьевых горах рядом с МГУ им. М. В. Ломоносова не попадет в план новой застройки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

Ранее Инициативная группа МГУ со ссылкой на преподавателя МГУ и бывшего муниципального депутата района Раменки Марину Ивлиеву сообщила о том, что в охраняемой зеленой зоне возле университета планируется построить около 20 тысяч квадратных метров жилья.

"Зеленая зона, которая непосредственно входит в парк, застраиваться не будет, она сохраняется как парк", - заверил Хуснуллин.

Он пояснил, что в настоящее время генеральным планом Москвы утверждена застройка университетского кампуса рядом с МГУ.

"Там есть небольшой объем застройки жилья, общежития, социальной сферы, там запроектирована дорога. Вообще планы по застройке этой территории были в генеральном плане Москвы и утверждены в правилах землепользования еще несколько лет назад, там ничего нового не добавляется", - подчеркнул вице-премьер.

По его утверждению, зона планируемой застройки "заброшенная" и находится на месте гаражей, помоек, автосервисов.