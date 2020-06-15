В парке 850-летия Москвы из колодцев пошел дым

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура столицы проверит, как в парке 850-летия Москвы соблюдались природоохранные нормы, причиной проверки стал дым, который шел из колодцев не территории парка, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"Прокуратурой города Москвы организована проверка по факту задымления в парке 850-летия Москвы. По предварительной информации, из колодцев, находящихся в парке, идет дым", - сказали в прокуратуре.

Прокуроры проверят "исполнение ответственными лицами и организациями экологического и природоохранного законодательства".

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее о том, что в парке 850-летия Москвы из коллекторов пошел дым, сообщил телеграм-канал Mash.