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Три человека задержаны за растрату около 13 млрд руб. в московском банке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Трое бывших сотрудников банка "БФГ-кредит" задержаны по обвинению в растрате почти 13 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"По подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке "БФГ-кредит" в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие попросило суд об аресте подозреваемых, сказала Петренко.

Она отметила, что ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, которые в 2014-2016 годах похитили деньги банка и скрылись за границей после выявления преступления. Дело расследует Главное следственное управление СКР, добавила представитель ведомства.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "БФГ-кредита" с 27 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал должника несостоятельным (банкротом) в сентябре 2016 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

"БФГ-кредит" по итогам второго квартала 2016 года занял 104-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

БФГ-кредит СКР Светлана Петренко Москва

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