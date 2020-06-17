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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Столичные автомобилисты встали в девятибалльных пробках в среду вечером.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность московских дорог на 19 часов 17 июня достигла 9 баллов.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня среды в Москве временно перекроют для движения транспорта десятки улиц для подготовки к репетициям и проведению парада Победы на Красной площади. При этом на ряде улиц временно запретят парковку.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы, ограничения в движении транспорта в связи с репетицией и самими парадом также запланированы на вечер 18 июня, первую половину дня 20 и 24 июня.

Москва

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