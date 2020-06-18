Власти Подмосковья решили ввести единый дизайн для автобусов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о едином цвете и бренде автобусов в Подмосковье. Поправки подготовлены по поручению губернатора Андрея Воробьева о создании концепции единого бренда пассажирских перевозок Московской области.

Поручение предусматривает, что в регионе все средства общественного транспорта должны иметь один стиль.

Как рассказала депутатам первый замминистра транспорта в регионе Анна Кротова, автобусы предлагается сделать белыми с полосами серого и желтого цвета. Бренд будет выполнен в форме буквы "Т", пассажирские средства снабдят надписью "Транспорт Подмосковья".

Кротова добавила, что в Подмосковье самый большой парк автобусов в России - почти 11 000 машин.