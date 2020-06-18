МЧС предупредило жителей Москвы и области о надвигающейся грозе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в четверг ожидается гроза, жителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и не укрываться под деревьями.

"В ближайший час и до 21:00 18 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве посоветовали в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями отказаться от поездок на личном транспорте.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - рекомендуют спасатели.

В свою очередь в подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что до 21:00 18 июня в области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В МЧС предупредили жителей, что при грозе стоит по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка и держаться подальше от электропроводки, антенн.

"Если вы на открытой местности, не прячьтесь под высокие деревья, особенно одинокие. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности",- советуют спасатели.

В ведомстве рекомендуют поставить машину в гараж, а при его отсутствии парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.