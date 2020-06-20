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В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Шатурский"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мусорный полигон "Шатурский" закрыли в Московской области в субботу, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса региона.

"Принимать коммунальные отходы полигон "Шатурский" больше не будет. Более полувека он накапливал мусор, теперь он закрыт. Дальше на этом месте будет проведена рекультивация", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"Шатурский" стал 29-м полигоном, который был закрыт в Московской области.

Всего в регионе насчитывалось 39 подобных объектов. Их закрытие стало возможным в связи с запуском комплексов по переработке отходов (КПО) - сегодня на территории Подмосковья действует восемь таких предприятий. В перспективе их число планируется довести до одиннадцати.

Полигон "Шатурский" работал с 1964 года. Поток коммунальных отходов, который шел на него, теперь будет направляться на КПО "Прогресс".

Подмосковье Шатурский

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