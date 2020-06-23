Четыре станции "красной" ветки столичного метро закроют на несколько дней в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Движение на четырех станциях Сокольнической линии метро будет приостановлено на три дня с 4 июля, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе столичной подземки во вторник.

"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля до утра 7 июля в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в обычном режиме станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" возобновят свою работу 7 июля, в 5.30 утра.

"Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта", - сказали в столичной подземке.