В Подмосковье впервые замечены гнездящиеся пары лебедей-шипунов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Можайском округе и Лотошино обнаружены гнездящиеся пары редких для региона лебедей-шипунов, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Впервые отмечены гнездящиеся пары, хотя обычно этот вид птиц не гнездится в регионе. Такие пары обнаружены на Михалевском озере в Можайском округе, а также на водоемах в Лотошино.

Минэкологии просит жителей не тревожить шипунов и не подкармливать их. Естественной кормовой базы им достаточно.

Лебедь-шипун - величественная птица с очень длинной шеей и оранжево-красным клювом, у основания которого есть черный нарост. В длину он может достигать 180 см, размах крыльев доходит до 240 см. Свое название лебедь получил из-за характерного шипения, которое он издает, когда раздражен. Эти птицы образуют пожизненные моногамные пары и впервые гнездятся на третьем или четвертом году жизни на суше у воды, в тростниках на мелких озерах или на затонах больших рек вдалеке от человеческого жилья.