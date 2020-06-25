К 2035 году в Новой Москве построят 25 станций метро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Новой Москве к 2035 году планируется построить 25 станций метро и 72 км линий подземки, сообщил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

На пресс-конференции в четверг он напомнил, что с момента присоединения к Москве здесь уже открыто восемь станций метро

По его словам, для обслуживания поездов на новых участках действующих линий и дополнительных радиусах построят четыре электродепо.

"Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий. Это положительно сказывается на капитализации девелоперских проектов в ТиНАО", - пояснил глава департамента.

Жидкин отметил, что в строительство метро в Новой Москве уже вложено более 100 млрд рублей, и объемы финансирования снижаться не будут.