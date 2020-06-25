Эколог объяснила неприятный запах и гибель рыбы в реке Дубна летним паводком

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мор рыбы и появление неприятного запаха от реки Дубна в поселке Вербилки (Талдомский городской округ) вызваны последствиями сильных ливней начала лета, считает эколог, директор заказника "Журавлиная Родина" Ольга Гринченко.

"Мы не обнаружили аварийных сбросов в реку со стороны очистных сооружений ни в Сергиево-Посадском округе, ни в поселке Вербилки. (...) Важно понимать, что коммунальная авария не стала и не могла стать причиной экологического сбоя. Замор рыбы пошел раньше и выше по течению", - привели слова Гринченко "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Талдомского городского округа.

Она добавила, что данная ситуация могла возникнуть из-за такого редкого явления как летний паводок: ливни привели к тому, что большое количество органических остатков попало в воду. После этого она зацвела снизился уровень кислорода в реке.

"Уровень кислорода снижается. Река начинает задыхаться, гибнут простейшие организмы - рачки, коловратки и т.д. Разлагаясь, они отравляют воду. Из-за дефицита кислорода и этих выделений начинает гибнуть рыба", - отметила Гринченко.

По ее словам, проблемы подобного рода наблюдаются не только в Подмосковье, но и в других регионах центральной России.

В пресс-службе напоминают, что мор рыбы, неприятный запах и поверхностная пленка начали наблюдаться на реке Дубна около двух недель назад.

Разрыв канализационного коллектора произошел в Вербилках 16 июня, авария была устранена.