Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 430 384+166 918

Эколог объяснила неприятный запах и гибель рыбы в реке Дубна летним паводком

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мор рыбы и появление неприятного запаха от реки Дубна в поселке Вербилки (Талдомский городской округ) вызваны последствиями сильных ливней начала лета, считает эколог, директор заказника "Журавлиная Родина" Ольга Гринченко.

"Мы не обнаружили аварийных сбросов в реку со стороны очистных сооружений ни в Сергиево-Посадском округе, ни в поселке Вербилки. (...) Важно понимать, что коммунальная авария не стала и не могла стать причиной экологического сбоя. Замор рыбы пошел раньше и выше по течению", - привели слова Гринченко "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Талдомского городского округа.

Она добавила, что данная ситуация могла возникнуть из-за такого редкого явления как летний паводок: ливни привели к тому, что большое количество органических остатков попало в воду. После этого она зацвела снизился уровень кислорода в реке.

"Уровень кислорода снижается. Река начинает задыхаться, гибнут простейшие организмы - рачки, коловратки и т.д. Разлагаясь, они отравляют воду. Из-за дефицита кислорода и этих выделений начинает гибнуть рыба", - отметила Гринченко.

По ее словам, проблемы подобного рода наблюдаются не только в Подмосковье, но и в других регионах центральной России.

В пресс-службе напоминают, что мор рыбы, неприятный запах и поверхностная пленка начали наблюдаться на реке Дубна около двух недель назад.

Разрыв канализационного коллектора произошел в Вербилках 16 июня, авария была устранена.

Московская область

Новости

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток за брань на улице

Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток за брань на улице
Изменение Конституции

Явку на электронное голосование по Конституции в Москве оценили более чем в 12%

Явку на электронное голосование по Конституции в Москве оценили более чем в 12%
Пандемия коронавируса

В Москве прирост новых случаев COVID-19 с начала недели сократился на четверть

В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Более 3,6 тыс. участков откроют в Москве для голосования по поправкам в Конституцию

Состояние найденных в московской квартире младенцев назвали удовлетворительным

В Москве утром 25 июня частично ограничат движение из-за перемещения военной техники

В Москве завершился парад Победы

Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегации

Президент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');