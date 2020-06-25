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Подмосковные власти обещали досрочно закрыть мусорный полигон "Ядрово"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мусорный полигон "Ядрово" в Волоколамске будет закрыт до конца года с опережением графика, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

"Думаю, что "Ядрово" мы закроем с опережением в несколько месяцев. "Лесная" (полигон - ИФ) - то же самое, будет закрыт до конца года и не будет больше создавать проблем жителям", - сказал Хромушин в четверг в эфире телеканала "360".

Он уточнил, что также полигоны "Алексинском карьере", "Храброво" и "Тимохово" будут преобразованы в комплексы по переработке отходов.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут закрыты все мусорные полигоны в 2020 году.

Ядрово Волоколамск Московская область

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