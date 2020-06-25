На рекультивацию полигона "Кучино" в Балашихе потратили 4 млрд рублей

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рекультивация полигона "Кучино" в Балашихе обошлась почти в 4 млрд рублей, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Рекультивация его (полигона "Кучино" - ИФ) обошлась порядка 4 млрд рублей. Это огромные средства. Инженерные сети протянуты там, очистные, дегазация – все, что требуется по самым высоким экологическим стандартам", - сказал Воробьев в четверг в эфире телеканала "360".

Ранее сообщалось, что технический этап рекультивации полигона был завершен в 2019 году, последний - биологический этап планируют завершить в течение месяца.

Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе закрыли 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.