В Москве полиция разоблачила создателей финансовой пирамиды с доходом 300 млн рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Задержаны четверо подозреваемых создателя финансовой пирамиды в Москве, в полиции считают, что они незаконно получили более 300 млн рублей дохода, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Задержанным вменяют мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).

О пирамиде в полиции узнали из жалоб граждан. Потерпевшие указали, что в качестве дольщиков по денежным займам они заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией с офисом на Ленинском проспекте. Первое время им выплачивали проценты от вложений. По истечении срока действия договора им предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились.

В полиции установили, что жительница Москвы ради наживы создала кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в сети Интернет. Компания не имела соответствующей лицензии, однако обещала клиентам высокие проценты. В действительности кооператив получал доходы только за счет взносов новых вкладчиков. По предварительным данным, пострадали больше 250 человек.

Предполагаемые создатели пирамиды были задержаны в столичном регионе. Трое из них арестованы, четвертую отпустили под подписку о невыезде. При обысках у них дома и в офисе изъяли серверное оборудование с электронными базами, первичные бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных средств, а также черновые записи.