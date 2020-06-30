Проценко заявил об ответственности агентов за ситуацию с выброшенными документами умерших

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Тела умерших пациентов коронавирусной ГКБ №40 в Коммунарке, документацию на которых обнаружили в пакетах для перевозки трупов в километре от больницы, перевозили агенты и индивидуальные предприниматели, сообщил главврач 40-й больницы Денис Проценко.

"Про якобы обнаруженные документы. Я уже писал, что это не медицинские карты, это ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего. Все оригиналы медицинской документации, история болезни хранятся в больнице в специальном архиве. Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей", - написал он в фейсбуке.

По словам Проценко, в настоящее время в этой ситуации разбираются правоохранительные органы.

Он пояснил, что в больнице действуют определенные правила выдачи и захоронения тел погибших. "Так как у нас госпиталь ковидный, эти правила распространяются и на наше патологоанатомическое отделение. При получении закрытого гроба в больнице родственник, либо его доверенный представитель, который уполномочен получать тело, подписывает требование о соблюдении санэпид-режима в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подписывая этот документ, он несет административную ответственность за нарушение целостности гроба. Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может", - написал Проценко.

Он добавил, что услуги по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании. "И после оформления всех документов в больнице ответственность лежит на них, либо их доверенных лицах", - заметил главврач.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следственные органы проводят доследственную проверку.