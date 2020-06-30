Актер Сынгаевский предстанет перед судом за мошенничества со столичным жильем

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы рассмотрит уголовное дело актера Владимира Сынгаевского, игравшего эпизодические роли в культовых советских фильмах, он обвиняется в мошенничествах с недвижимостью.

"Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя столицы", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, дело направят в Бутырский суд для рассмотрения по существу

Осведомленный источник "Интерфакса" пояснил, что речь идет об актере Владимире Сынгаевском, который играл в таких фильмах, как "Покровские ворота", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Не бойся, я с тобой".

В чем обвиняют Сынгаевского

Сынгаевский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) УК РФ.

По словам Нефедовой, в 2018 году участники организованной группы подделали завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру по ул. Милашенкова.

"Впоследствии указанное завещание было предоставлено нотариусу, в результате соучастник приобрел право на наследство, что послужило основанием для регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Аналогичным способом, путем изготовления подложных завещания и свидетельства о заключении брака, соучастники приобрели право собственности еще на две столичные квартиры на ул. Аргуновская и Полярная, владельцы которых умерли", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, в мае текущего года обвиняемый совместно с соучастниками, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019 года мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными вкладами этого гражданина. С помощью этой доверенности обвиняемый и его подельники сняли со счета умершего мужчины более 2 млн рублей.

"В июне 2019 года соучастники, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года жителя столицы, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на его банковском счете, и попытались снять денежные средства в сумме свыше 1 млн рублей", - рассказала Нефедова. Однако злоумышленникам этого не удалось, поскольку счет уже был закрыт, а деньги сняты с него ранее.

Общая сумма преступного дохода, полученного соучастниками, превысила 19 млн рублей. В настоящий момент актер заключен под стражу, предварительное расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.