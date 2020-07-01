Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с такси в Подмосковье

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате столкновения автомобиля такси и рейсового автобуса на трассе в подмосковном Чехове пострадали восемь человек, двое из них несовершеннолетние, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, в 7:10 утра на 2 км трассы Чехов-Кресты водитель такси совершил столкновение с рейсовым автобусом "ГАЗ", следовавшим из Чехова. В результате аварии автобус опрокинулся", - сказали в пресс-службе управления.

По данным МВД, травмы разной степени тяжести получил водитель автобуса и семь его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Всего в момент происшествия в автобусе находились 15 пассажиров.

Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" о девяти пострадавших. По его словам, пятеро пострадавших госпитализированы, четверым медицинская помощь оказывается на месте.