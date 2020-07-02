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В Москве-реке найден труп младенца

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка начата в связи с обнаружением тела младенца в Москве-реке вблизи моста Лужники, сказала "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг.

По ее словам, прокурор Москвы Денис Попов поручил "незамедлительно установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних".

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным СМИ, тело, предположительно трехмесячного мальчика, заметили прохожие. На его теле не нашли видимых повреждений. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Москва Москва-река Людмила Нефедова

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