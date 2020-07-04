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Четыре человека пострадали в аварии на МКАДе в районе Рублевки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Столкновение двух автомобилей произошло в 16:50 в субботу на 60-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги, пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, водитель автомобиля "ГАЗель", двигаясь по первой полосе, пытался уйти от столкновения с автомобилем "Ауди", выезжающим с Рублево-Успенского шоссе. В результате маневра автомобиль опрокинулся. Затем "ГАЗель" столкнулась с автомобилем "Мерседес Спринтер", двигавшимся по 3-й полосе.

В результате происшествия в автомобиле "ГАЗель" пострадали четыре человека, их забрала скорая помощь, говорится в сообщении управления в твиттере.

В настоящее время движение транспорта на данном участке ограничено по двум полосам.

Москва МКАД Рублевка

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