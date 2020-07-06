Новый путепровод в Москве свяжет проспект Генерала Дорохова и Веерную улицу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Согласован проект строительства путепровода через Киевское направление Московской железной дороги в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в понедельник.

"Путепровод длиной почти 140 метров соединит улицу районного значения Веерную с проспектом Генерала Дорохова, проходя над железнодорожными путями Киевского направления железной дороги", - сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.

Он добавил, что проект также предусматривает переустройство перекрестка улиц Веерной и Матвеевской и реконструкцию их участков вместо существующего кругового пересечения.