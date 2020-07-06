Москвич, побивший медика в противоэпидемическом костюме, получил два года условно

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы приговорил к условному сроку жителя столицы, побившего фельдшера скорой помощи, который прибыл по вызову к его дочери в противоэпидемическом костюме.

"Сегодня, 06 июля 2020 года, Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя столицы. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение двух лет", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Москвич осужден за совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 5 марта врачи прибыли домой к мужчине для оказания медицинской помощи его малолетней дочери. Приехавшие врач и фельдшер были одеты в специализированные защитные костюмы с целью соблюдения противоэпидемического режима.

Отец девочки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнул фельдшера из квартиры и нанес ему не менее двух ударов кулаком в голову, сказала Нефедова.