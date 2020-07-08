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Власти Москвы передали в полицию информацию о продаже доступа к камерам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий правительства Москвы отслеживает информацию о продаже доступа к городским камерам и передает её в правоохранительные органы, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе департамента.

"Департамент информационных технологий города Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет появления подобных публикаций. Информация о ресурсах, предлагающих получить прямой доступ к городским камерам, передается в компетентные органы для проведения проверок", - говорится в сообщении департамента, поступившем на запрос "Интерфакса" в среду.

Там отметили, что доступ к данным Единого центра хранения и обработки данных (городской системе видеонаблюдения) имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

"Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным", - подчеркнули в ДИТ Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже доступа к московской городской системе видеонаблюдения. В систему входят более 160 тысяч камер, установленных во дворах, на подъездах, в парках, школах, поликлиниках, объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах.

7 июля эксперты Shadow Intelligence сообщили в твиттере, что в Сети некто с ником Zpoint предложил продать доступ к камерам видеонаблюдения в Москве. В объявлении говорилось, что некоторыми камерами можно управлять. Помимо доступа к онлайн-режиму, продавался еще архив за предыдущие пять дней. Согласно данным с сайта ДИТ, именно пять дней хранится информация с некоторых городских камер видеонаблюдения.

Москва ДИТ

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