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В Москве запустят электробусы с "гармошкой"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве на регулярных маршрутах планируется запустить электробусы особо большой вместимости с "гармошкой". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам в четверг.

По словам Ликсутова, на сайте ГУП "Мосгортранс" будут опубликованы технические требования к электробусам, которые планирует закупить Москва, и каждый желающий до 20 июля сможет прислать пожелания и предложения по реализации этого проекта на почту electrobus@mosgortrans.ru.

Как и нынешние электробусы, новые с "гармошкой" будут иметь низкий пол, их оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки.

Проект технических требований предусматривает закупку низкопольных машин особо большого класса, вмещающих не менее 135 пассажиров. Количество мест для сидения - 38. Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов, запас хода составит более 40 километров.

Конкурс на поставку новых электробусов по сервисному контракту на срок не менее 15 лет будет объявлен до конца года. Обязательным условием договора станет локализация производства подвижного состава на территории России.

Москва

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