В Москве предложили красить базовые станции сотовой связи

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве подготовили новые архитектурные правила размещения телекоммуникационного оборудования. В частности, чиновники предложили красить базовые станции и антенны сотовой связи в цвет зданий, на которых они находятся, сообщили в департаменте информационных технологий.

"Концепция "Городская эстетика связи" затронет в первую очередь новое оборудование, в том числе перспективных стандартов связи, которое будет устанавливаться в исторических районах, на "открыточных" видах, социально- и культурно-значимых объектах", - уточнили в ведомстве.

Там объяснили, что базовые станции и антенны часто устанавливают на фасадах или крышах зданий без учета архитектурных особенностей, что плохо сказывается на "внешнем облике столицы".

Цвет выносного оборудования, размещаемого на фасаде здания, должен соответствовать цветовому решению самого здания, а антенно-мачтовые сооружения не должны заслонять природные виды и городские перспективы, говорится в правилах.

Чиновники также определили несколько стилей внешнего вида оборудования связи в зависимости от места их размещения.

Новые правила будут вводиться постепенно и с учетом интересов операторов сотовой связи, заверили в департаменте.

Проект концепции "Городская эстетика связи" представлен на экспертное обсуждение. Ее разработкой занимается ДИТ Москвы и профильная организация, с которой по итогам конкурсных процедур был заключен контракт.

При разработке концепции учитывался международный опыт - Великобритании, Словакии, Испании, Германии, Италии, Сингапура и Канады. Кроме того, перед разработкой подрядчик проанализировал состояние телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи, в том числе визуальный аудит трех типовых районов Москвы: центральной части города, Северного Бутова и Замоскворечья.

По итогам аудита был сформирован перечень наиболее частых недочетов с точки зрения эстетического восприятия оборудования связи, на устранение которых и направлены основные требования к габаритам и правилам его размещения, прописанные в концепции.

В течение нескольких дней члены рабочей группы смогут изучить проект концепции и дать обратную связь, которая будет учтена при доработке документа. В состав рабочей группы входят представители органов власти правительства Москвы, операторов сотовой связи и инфраструктурных компаний, а также ведущих архитектурных бюро.

Введение архитектурных критериев размещения оборудования мобильной связи поддержали операторы и Минкомсвязи. Планируется, что финальная версия концепции будет представлена на экспертное обсуждение в третьем квартале 2020 года.