Бывшую сотрудницу банка осудили в Москве на шесть лет за хищение 420 млн рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима 29-летнюю жительницу Кировской области Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на сумму почти полмиллиарда рублей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд приговорил Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С Южаковой в счет возмещения имущественного вреда взысканы денежные средства в сумме свыше 420 млн рублей",- сказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что Южакова, будучи руководителем московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения под предлогом открытия вкладов физлицам в одном из коммерческих банков "вводила в заблуждение граждан, желающих открыть вклады в кредитном учреждении, относительно своих намерений заключить договоры банковских вкладов".

В подтверждение мошенница выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физическими лицами в кассу кредитного учреждения наличных денежных средств.

Однако полученные от физических лиц деньги в кассу банка она не вносила, а похищала. Необходимые сведения о гражданах, как о вкладчиках, в базу данного кредитного учреждения она тоже не вносила и в результате, после отзыва в ноябре 2016 года ЦБ лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка, вкладчикам было отказано в выплате возмещения.

"Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам - физическим лицам на сумму более 420 млн рублей и вред деловой репутации банка.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Южаковой к совершенным преступлениям, однако она скрылась от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации. Она была объявлена в федеральный и международный розыск и 18 января 2018 года задержана, а затем экстрадирована в РФ, добавили в прокуратуре.

После того как следственным органом были установлены все обстоятельства данного преступления, государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" вкладчикам банка, чьи денежные средства были похищены обвиняемой, ущерб возмещен в пределах, установленных федеральным законодательством.

Вину в совершении преступлений Южакова признала в полном объеме.