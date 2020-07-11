Разлив воды произошел на Варшавском шоссе в Москве при гидравлических испытаниях

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - При проведении гидравлических испытаний на Варшавском шоссе произошел разлив воды на проезжую часть.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосводоканала", в субботу, 11 июля, в 12:50 разлив воды произошел по адресу Варшавское шоссе, д. 32. Аварийные бригады АО "Мосводоканал" в течение 20 минут ликвидировали утечку. В настоящее время движение транспорта восстановлено, разрушений проезжей части нет.

Там отметили, что гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Они позволяют выявить ненадежных участков инженерных систем и своевременно их отремонтировать.

Программа гидравлических испытаний реализуется с 2014 года.