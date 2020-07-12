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Экс-префект Восточного округа Москвы Тимофеев возглавит аппарат Мосгордумы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU -Бывший префект Восточного административного округа столицы Всеволод Тимофеев, который последние 1,5 года возглавляет Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), Всеволод Тимофеев станет руководителем аппарата Мосгордумы.

Проект постановления о его назначении с 16 июля на должность главы аппарата столичного парламента размещен на сайте Мосгордумы.

Прежний руководитель аппарата гордумы Юрий Дмитриев постановлением парламента освобожден с 29 февраля "по собственному желанию". С этого дня врио руководителя аппарата был Александр Таранов, работавший замглавы аппарата Мосгордумы.

Тимофеев был назначен на должность префекта Восточного административного округа столицы в апреле 2013 года, и покинул эту должность в октябре 2018 года после переизбрания Сергея Собянина на должность мэра во время плановой ротации кадров в руководстве органов власти Москвы. В феврале 2019 года он был назначен директором МГОМЗ, куда входят музеи-заповедники "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино".

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