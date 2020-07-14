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На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Москомархитектура сообщила, что одобрила архитектурно-градостроительное решение по проекту жилого комплекса с парком на территории Бадаевского завода в центре города.

Проект займет площадь 6 га. Его концепцию разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Оно, в частности, предложило построить на территории бывшего завода здание на колоннах на высоте 35 метров над землей.

Проект предусматривает "появление нового знакового здания в городе", развитие прибрежной территории и создание общественного пространства - парка площадью 4 га и набережной, отметил через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Парк свяжет набережную Москвы-реки и Кутузовский проспект и станет самым большим в районе Дорогомилово.

Также будут отреставрированы и приспособлены под современное использование объекты культурного наследия площадью около 35 000 кв.м.

Заказчик проекта - девелоперская кампания Capital Group. Ранее сообщалось, что она собиралась вложить в 4,7 млрд рублей в реставрацию заводских корпусов на набережной Тараса Шевченко.

Бадаевский завод является одним из старейших пивоваренных предприятий России. Завод был основан в 1875 году, до 1934 года назывался "Трёхгорным". Комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века.

Capital Group Herzog & de Meuron Бадаевский завод Москва Москомархитектура

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