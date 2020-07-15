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Беспилотники будут развозить питание и белье в больнице в Коммунарке

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Renault Россия" в качестве помощи передала беспилотные транспортные средства в московский больничный комплекс в Коммунарке, где людей лечат от коронавируса, сообщил в среду "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Беспилотные аппараты позволили медицинскому персоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы, такие как развоз белья и питания. До появления беспилотников эту работу выполняли сотрудники больницы, теперь риски заражения коронавирусом для них минимизированы", - сказал Ефимов.

"В зависимости от задачи, один аппарат может проехать до 72 км в сутки. Ежедневно беспилотные транспортные средства могут развозить до 1000 кг белья в отделения больницы, а также оперативно доставляют питание сотрудникам медучреждения", - отметил заммэра.

По его словам, первый беспилотник в тестовом режиме использовался в больнице три месяца, теперь туда будут направлены еще два аппарата.

Для использования беспилотников в больнице появились собственный сервер и зарядная станция, для управления доставкой было разработано веб-приложение. Используемые аппараты имеют поворотный механизм на 360°.

Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек сообщил, что беспилотники разработаны и производятся инженерами московского завода Renault, первоначально они предназначались для автоматизированной доставки комплектующих и деталей со складов на конвейер, но показали свою эффективность и в социальных проектах. Он подчеркнул, что компания будет рада принять участие в подобных инициативах и в будущем.

Москва Коммунарка

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