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Инвесторы вложат в "московский" участок около ЦКАД 250 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Объем внебюджетных инвестиций в развитие территории около московского участка ЦКАД может составить 250 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий города со ссылкой на его руководителя Владимира Жидкина.

"Мы наблюдаем большую активность по подбору инвесторов, которые будут строить объекты. Уверен, что в момент пуска участка ЦКАД там активность увеличится, в том числе и от новых инвесторов. В целом, на развитие прилегающих территорий ЦКАД может быть проинвестировано до 250 млрд рублей", - отметил он.

Глава департамента добавил, что 25% построенной недвижимости составит жилье, остальное – коммерческие проекты.

Ранее Жидкин сообщал, что на прилегающих к ЦКАД территориях уже утверждено несколько проектов.

"На сегодня в зоне влияния магистрали в новых округах утверждены три крупных проекта планировки территорий. Они предполагают возведение порядка 460 тыс. кв.м жилья и около 2,8 млн кв.м коммерческих и производственных площадей", - заявлял Жидкин.

По его словам, точками роста станут отдельные участки в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское, а также площадка вблизи деревни Сенькино-Секерино.

По территории Новой Москвы пройдет участок ЦКАД протяженностью 22 км. Сейчас идет строительство развязки на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе. Как ранее сообщал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, полностью завершить работы на ЦКАД планируется в 2021 году.

Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 общей проектной протяженностью 339 км пройдет по территории Подмосковья и новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, параллельно кольцевым магистралям А-107 ("Малая бетонка") и А-108 ("Большая бетонка"). На платной основе будут эксплуатироваться участки дорог пусковых комплексов №№1, 3 и 4 общей протяженностью 251,3 км, или 72,5% общей протяженности ЦКАД.

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