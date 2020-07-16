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На территории "Садовода" в Москве откроют новый торговый центр

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На территории торгового комплекса "Садовод" на юго-востоке Москвы в 2020 году будет открыт новый торговый центр, сообщили в четверг в пресс-службе комплекса.

"Площадь нового ТЦ составит 108 тысяч квадратных метров. На его первых двух этажах расположены 1112 торговых точек, в том числе, свадебная галерея, шесть кафе, детская игровая комната, дом быта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый корпус продолжит трансформацию ТК "Садовод" в современный центр поддержки малого бизнеса. В торговом центре будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

На третьем этаже ТЦ разместятся складские помещения с зоной погрузки. Четвертый этаж займет парковка на 1,2 тыс. автомобилей.

"Мы перестраиваем культуру торговли в пользу более современных форматов. При этом в новом ТЦ будут представлены как известные арендаторы, так и молодые компании с демократичной ценовой политикой", - подчеркнул гендиректор ТК "Садовод" Владислав Новиков.

Ранее сообщалось, что рынок "Садовод" до 2022 года будет полностью реконструирован. Реконструкция ведется в три очереди. Первая площадью 75 тыс. кв.м уже построена, вторая на 108 тыс. кв.м откроется в этом году, третью на более чем 200 тыс. кв.м планируется закончить до 2022 года. После реконструкции торговый комплекс будет крытым пространством.

Напомним, что ранее рынок "Садовод" на юго-востоке Москвы позиционировался как крупнейший в стране центр оптово-розничной торговли. Комплекс принадлежит ГК "Киевская площадь".

Садовод Москва Владислав Новиков

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