Началась реставрация Валаамского подворья в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На московском подворье Валаамского монастыря начались ремонтно-реставрационные работы по сохранению внешнего облика зданий и воссозданию утраченных элементов.

Как сообщает финансово-хозяйственное управление РПЦ, по периметру фасадов имеются многочисленные трещины, практически на всей поверхности от кирпичных стен отслаивается штукатурка. Металлическое покрытие декоративных элементов и система водоотведения во многих местах повреждена, оконные блоки требуют замены.

Предусмотрена реставрация гранитного цоколя, колонн и ступеней, кирпичной кладки, штукатурки и архитектурного декора, металлических покрытий и водосточных труб, кованых козырьков и решеток, расчистка мозаичных панно и воссоздание утраченных фрагментов мозаики.

Реставрацию планируется окончить в ноябре текущего года.