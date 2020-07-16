Суд в Москве вынес приговор экс-менеджерам банка за хищение более 1 млрд рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Совладелец КБ "Богородский муниципальный банк" Олег Слыщенко и и.о. председателя правления этого банка Дмитрий Дерюженко осуждены в Москве за хищение более 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре столицы в четверг.

"Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывших сотрудников ООО КБ "Богородский муниципальный банк": участника (акционера) банка Олега Слыщенко и исполняющего обязанности председателя правления Дмитрия Дерюженко виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а, б" статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана)", - говорится в сообщении.

Первый приговорен к 4 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а второй - к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 3 лет.

По данным следствия, Слыщенко и Дерюженко "обманным путем приобрели право на здание ООО КБ "Богородский муниципальный банк", а также хозяйственные постройки".

Затем, выдав незаконные кредиты физическим лицам, "похитили принадлежащие этому же банку свыше 1 млрд рублей".

Ранее сообщалось, что в результате расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Пушкино" арестован бывший председатель правления этого кредитного учреждения, офицер-пограничник по первому образованию Олег Слыщенко. Вместе со скрывшимся за границей экс-владельцем "Пушкино" Алексеем Алякиным он подозревался в выводе из банка почти 1 млрд рублей. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура задолжала своим клиентам 26 млрд рублей.

"Богородский муниципальный банк" лишился лицензии в 2015 году.